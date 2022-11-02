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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Влажная почва в нескольких регионах РФ негативно повлияла на сев озимых

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Влажная почва в ряде регионов РФ отрицательно влияет на ход уборки урожая и сева озимых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства в среду.

"Озимый сев проведен на площади более 17 млн га. В целом все идет штатно. Однако для Приволжского и Центрального федеральных округов сильные сложности создает переувлажнение почвы, что сказывается на темпах уборки и озимого сева, - сказал он. - В ряде субъектов введен или планируется к введению режим чрезвычайной ситуации. Регионы стараются завершить работы в оптимальные сроки. Тем не менее в отдельных случаях рассматривается возможность досеять поля весной яровыми, чтобы максимально сохранить структуру посевных площадей".

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Патрушев сообщил, что на 2 ноября зерновые обмолочены с 95% площадей, собрано 150,7 млн тонн зерна (в бункерном весе). "По другим сельхозкультурам подтверждаем, а где-то даже превышаем ранее обозначенные прогнозы", - заявил министр. Так, планируется собрать 25,5 млн тонн масличных культур. "Это является наивысшим показателем", - уточнил он. Сбор сахарной свеклы составит более 43 млн тонн. Организованный сектор может собрать 7 млн тонн картофеля и 5 млн тонн овощей открытого грунта, а также до 1,6 млн тонн овощей в теплицах. "На такой объем мы выйдем впервые, - добавил министр. - В садоводстве ожидаем рекордный урожай на уровне 1,46 млн тонн".

Патрушев подчеркнул, что такие сборы позволят обеспечить внутренние потребности и развивать экспортные поставки.

Минсельхоз РФ
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