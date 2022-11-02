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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Синоптики прогнозируют, что грядущая зима в Москве будет холоднее прошлогодней

Ожидаются периоды оттепели и значительного похолодания

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в центре европейской России и в Москве зимой будет около климатической нормы, ожидаются периоды оттепели и значительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Прогнозируется в центре европейской России и в Москве температура около нормы, но, если сравнить с прошлым годом - несколько ниже. Зима будет изменчивой - будут частые оттепели, и заметное понижение до 15-20 градусов мороза, и даже ниже. Примерно два таких периода прогнозируется", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он добавил, "зима не будет экстремально холодной", но не назвал, на какие зимние месяцы придутся периоды понижения температуры до -15...-20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра также не сказал о прогнозируемых зимой осадках, отметив, что "таких прогнозов пока не выпускаем".

Вместе с тем он сообщил, что формирование устойчивого снежного покрова в столичном регионе можно ожидать в начале декабря, а переход дневных температур к отрицательным значениям произойдет в Москве и области после 13 ноября.

Говоря о погоде на ноябрьские праздники, Вильфанд сказал, что уже со среды ожидается повышение температуры, осадков практически не будет, возможны небольшие - менее 1 мм, погода (на выходных) будет солнечной со слабым ветром.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр
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