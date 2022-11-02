Власти Кузбасса назвали хроническими проблемы с вывозом на экспорт угля из региона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кузбассе ежесуточно остаются без движения до 180 и более груженых поездов с углем, в том числе на подъездных путях предприятий-грузоотправителей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Ситуация с вывозом кузбасского угля на экспорт не улучшается. Основной причиной недогрузов являются системные ограничения со стороны ОАО "РЖД" (...). Повышаются риски смерзаемости груза. При этом перерабатывающие способности специализированных портов по перевалке угля остаются невостребованными и срываются формирования судовых партий в портах из-за отсутствия необходимого количества груза. В условиях глобального роста логистических затрат, помимо прямых убытков от нереализованной продукции, угледобывающие компании обременены большими штрафами перед своими партнерами. Вышеуказанные факторы стали носить хронический характер, привели к существенным рискам дальнейшего качественного планирования и ведения операционной деятельности компаний", - подчеркнули в пресс-службе.

В среду РБК сообщил, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо о содействии вывозу угля на экспорт.

Согласно документу, копия которого имеется у РБК, по состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тыс. вагонов, в которых находится более 800 тыс. тонн угля, из них 500 вагонов стоят еще с сентября. Весь этот объем грузов уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но "физически не отправлен со станций погрузки Кузбасса".

"Почти 80% простаивающих поездов находятся на подъездных путях угледобывающих компаний. Поскольку они оказались фактически заблокированы, грузоотправители не могут принять порожние вагоны и отгрузить экспортный уголь и в западном направлении, предупреждает губернатор (...). Нормативный срок доставки угля по железной дороге в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока составляет 13 дней, напоминает глава Кузбасса в письме Мишустину. Он просит премьера утвердить детальный график отправки поездов, застрявших в регионе", - пишет РБК.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные регионального министерства угольной промышленности, письмо было подготовлено в рамках работы комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика". "В настоящее время в министерстве угольной промышленности Кузбасса нет информации о предпринятых правительством России, ОАО "РЖД" либо другими учреждениями и компаниями мерах по данному письму", - сообщили в правительстве Кузбасса.

В свою очередь, в АО "ХК "СДС-Уголь" "Интерфаксу" подтвердили наличие ограничений по отгрузке угля. "Ограничения объемов отгрузки угля по железной дороге продолжают действовать, и это серьезно влияет на деятельность компании. Подъездные пути предприятий АО "ХК "СДС-Уголь" ограничены, на них может находиться до 15 железнодорожных составов с углем, подготовленных к отправке. Процесс отлажен: на пути РЖД передаем погруженные ранее вагоны, на их место встают и грузятся новые. Да, "пробка" на подъездных путях предприятий есть, и по нашему прогнозу сохранится, учитывая сокращение направлений отгрузки, высокую востребованность дальневосточных и черноморских портов, инфраструктурные ограничения РЖД", - сообщил начальник департамента логистики холдинга Антон Акулов.

Как сообщалось, ранее власти Кузбасса неоднократно заявляли, что в 2022 году на экспорт в восточном направлении будет вывезено 48-49 млн тонн угля при ранее запланированной квоте в 58 млн тонн угля.

Сообщалось также, что в январе-сентябре железнодорожным транспортом из Кузбасса отгружено 148,1 млн тонн угля (снижение на 11%). В том числе в западном направлении отгружено 74,3 млн тонн (снижение на 13 млн тонн), в восточном - 37,9 млн тонн (снижение на 2,7 млн тонн), в местном сообщении - 35,9 млн тонн (снижение на 2,3 млн тонн). Экспортные поставки сократились на 15,5% - до 88,1 млн тонн угля.

Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 октября составляли 18,9 млн тонн. По данным на 1 июня остатки угля на складах составляли 19 млн тонн, на 1 июля - 19,4 млн тонн, на 1 августа - 18,7 млн тонн, на 1 сентября - 18,4 млн тонн. Для сравнения: на 1 февраля остатки на складах составляли 16 млн тонн.