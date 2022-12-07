Морской экспорт российского угля в октябре вернулся к историческим максимумам

Аналитики связали это с ослаблением ограничений ЕС на его транспортировку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года экспорт угля из России морским путем вернулся к историческим максимумам, после того как ЕС ослабил ограничения на его транспортировку, упростив перенаправление поставок в Азию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В октябре перевозки угля по морю достигли 16,6 млн т, немного уступив уровню июня 2022 года, который был самым высоким как минимум с 2017 г. С тех пор экспорт немного снизился в соответствии с сезонностью, приводит данные Bloomberg.

С 10 августа в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского угля. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из России приходилось примерно половина этой суммы).

По последним данным Минэнерго, падение экспорта угля из России за семь месяцев 2022 года составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке.

После вступления в силу эмбарго ЕС и прекращения поставок на Украину для порядка трети российского экспорта угля нужно искать новые рынки сбыта, заявлял на РЭН-2022 замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Сделано в России" отмечал, что российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность.

В 2021 году экспорт угля из России составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).