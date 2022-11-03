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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В РФ коронавирус диагностировали у 6 375 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 375 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 385 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

В больницы попали 1 235 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

За минувшие сутки скончались 73 человека, накануне сообщалось о 68 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 774 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 447 тыс. 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 388 умерших и 20 млн 832 тыс. 520 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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