Экс-глава "Укртатнафты" заочно арестован в Казани за хищение сырья у "Татнефти"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани в четверг заочно арестовал еще двух бизнесменов, владельца группы DCH Александра Ярославского и бывшего председателя правления ЗАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, обвиняемых в присвоении более 800 тысяч тонн нефти ПАО "Татнефть", сообщила пресс-службы суда.

"В отношении Ярославского и Овчаренко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации", - уточнил "Интерфаксу" представитель суда.

Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (организация присвоения или растраты).

Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года экс-владельцы украинского Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Ярославский и Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более $400 млн, поставленную "Татнефти" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного в Полтавской области Украины.

Накануне этот же суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении Коломойского и Боголюбова.