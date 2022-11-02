Суд Казани заочно арестовал Коломойского по делу о хищении более 800 тыс. т нефти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал бизнесменов, экс-владельцев украинского Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняемых в хищении более 800 тыс. тонн нефти у ПАО "Татнефть", сообщается на сайте суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу судом избрана с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского и Боголюбова", - говорится в сообщении суда.

Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (организация присвоения или растраты).

Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Коломойский, Боголюбов, владелец группы DCH Александр Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более $400 млн, поставленную "Татнефти" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины.

Решение об избрании меры пресечения вынесено в среду, уточнил "Интерфаксу" представитель суда.