Ущерб природе от новосибирской структуры "Сибагро" оценили в 3 млрд руб.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора оценило вред от сброса новосибирским АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") отходов животноводства на грунт и в реку Амба почти в 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

"По результатам проведенной (. . .) проверки управлением произведен расчет вреда, причиненного почвам, в размере 1,78 млрд рублей (. . .), а также исчислен размера вреда, причиненного реке Амба загрязнением (засорением) водного объекта отходами производства АО "Кудряшовское" на сумму 1,134 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Претензии о возмещении вреда предъявлены предприятию, копии претензий также направлены в адрес "Сибагро".

Управление также выявило многочисленные нарушения со стороны компании в области федерального государственного экологического надзора. Это, в том числе, несоблюдение экологических требований при вводе в эксплуатацию, сокрытие или искажение экологической информации и "несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства".

Отмечается, что "члены комиссии столкнулись с активным противодействием со стороны проверяемого предприятия, о чем было подано заявление в отдел полиции". Были возбуждены административные дела по ст. 19.4.1. КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля).

Ранее сообщалось, что в октябре сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора АО "Кудряшовское" Владимира Гавриленко в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по материалам природоохранной прокуратуры, в том числе после гибели рыбы в реке Амба Колыванского района Новосибирской области.

Расследование ведется по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам), части 1 статьи 254 (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде), части 4 статьи 261 (уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения, иного негативного воздействия, если они причинили крупный ущерб).

По версии следствия, в 2022 году руководитель компании с целью уменьшения производственных затрат дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию и земли лесного фонда. Это повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, причинение вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде.

Новосибирский свинокомплекс (АО "Кудряшовское") – крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

"Сибагро" (ранее - "Сибирская аграрная группа") – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.