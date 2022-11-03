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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Источник сообщил о поддержке Минфином моратория на платежи за лизинг иностранных машин

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минфин поддержал законодательное закрепление права российских компаний не вносить лизинговые платежи в пользу "дочек" иностранных автоконцернов, переставших исполнять свои гарантийные и сервисные обязательства по ранее заключенным контрактам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Ввести мораторий на выплаты за лизинг техники иностранных компаний ранее предложила организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). Она отмечала, что российские компании сталкиваются со сложностями обслуживания техники Mercedes, Volvo, Scania, Man, Volkswagen и других брендов из-за приостановки операций иностранных автоконцернов в России, но вынуждены продолжать платить по договорам лизинга. Как сообщали "Известия", премьер-министр Михаил Мишустин поручал проработать данный вопрос Минтрансу и Минпромторгу.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, исполняя это поручение, Минтранс в октябре направлял соответствующие запросы в федеральные органы исполнительной власти, а также в профильные ассоциации по лизингу и автоперевозкам.

"Минфин со своей стороны поддержал предложения о возможности введения моратория на лизинговые платежи в адрес российских подразделений иностранных концернов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, министерство предложило внести корректировки в мартовский ФЗ №46 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", расширив полномочия правительства в части принятия решений об особенностях исполнения договоров лизинга автотранспорта.

"Таким образом, российские лизингополучатели смогут получить возможность приостановить лизинговые платежи в пользу "дочек" иностранных автоконцернов до конца 2022 года с перспективой продления и на 2023 год", - отметил источник.

Минфин ОПИ Mercedes Volvo Scania Man Volkswagen Михаил Мишустин Минтранс Минпромторг
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