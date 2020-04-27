Минтранс предложил дать транспортным компаниям полгода каникул по кредитам и лизингу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил правительству комплекс мер поддержки по всем отраслям транспортных перевозок, добавив предложения по автотранспорту в список мер, ранее уже предлагавшихся. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо главы ведомства Евгения Дитриха премьер-министру Михаилу Мишустину от 9 апреля.

В частности, министерство предложило всем компаниям дать отсрочку по уплате страховых взносов (правительство 21 апреля утвердило эту меру, но только малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях - авиации и автотрнаспорте). Также в списке Минтранса полгода отсрочки по уплате НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10–30% от стоимости контракта).

Дитрих предложил разрешить госкомпаниям не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы, о чем давно просило ОАО "РЖД", отмечает газета.

Помощь автотранспорту в основном затрагивает пассажирские перевозки. Минтранс предложил регионам подсчитать ущерб, который из-за карантина понесли перевозчики, продлить срок приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой ГЛОНАСС, которое должно возобновиться с 1 июня, продлить истекающие диагностические карты. Информированный источник "Коммерсанта" утверждает, что рассматриваются и меры поддержки грузового автотранспорта.

Перевозки пассажиров автотранспортом упали в марте более чем в семь раз к январю, говорится в письме, грузов - на 18% к марту 2019 года. Пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях на 8 апреля сократился на 50-95%.

Дитрих также попросил поддержать транспортное строительство - как через прямое выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и косвенно, через ускоренное продление рабочих виз для нерезидентов (их в строительной отрасли 70-80% от числа сотрудников), налоговыми каникулами для предприятий и выделением ГТЛК 30 млрд руб. на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020-2022 годах.

"Обсуждается поощрение в 2% от суммы контракта на строительство инфраструктуры для тех, кто выполняет его досрочно", - отмечает издание.

Минтран предложил предоставить РЖД 139,8 млрд рублей из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 млрд рублей на развитие Восточного полигона, пишет также газета.

Часть мер по поддержке авиации уже согласована: правительство предполагает выделить авиакомпаниям 9,3 млрд рублей на покрытие недополученных доходов за февраль—март и еще 2,1 млрд рублей - аэропортам. Еще 3 млрд рублей должна получить Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Перевозчикам предлагается разрешить два года не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы, но обязать их выдавать клиентам ваучеры.