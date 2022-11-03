ВС РФ изучит обложение дивидендов таможенными платежами на примере Inditex

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ разберется, должны ли российские дочерние структуры иностранных компаний, импортирующие их товары, производить таможенные платежи с лицензионных расходов и дивидендов, свидетельствует картотека дел. Ранее суды трех инстанций, рассматривая спор одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды – испанского холдинга Inditex – с подразделением Федеральной таможенной службы, сочли, что такое обложение неправомерно, но у ФТС нашлись аргументы для пересмотра их решений.

В судебную коллегию по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ переданы на рассмотрение два дела об определении таможенной стоимости товаров под брендами Pull&Bear и Bershka, ввозимых в 2017-2019 годы в РФ двумя российскими структурами Inditex - ООО "Пулл энд Беар СНГ" и ООО "Бершка СНГ". Брянская таможня сочла, что в ее состав должны быть включены лицензионные платежи (за использование коммерческого обозначения, ноу-хау в сфере торговой деятельности, программного обеспечения, сайтов), которые по договору коммерческой концессии получала нидерландская структура Inditex - IТХ Merken B.V., а также дивидендные выплаты в адрес испанских компаний ритейлера - Bershka BSK Espana S.A. и Pull & Bear Espana S.A., одновременно являвшихся поставщиками одежды в Россию.

В этот период "Бершка СНГ", согласно материалам дела, платила за использование бренда 1,5% от стоимости ввезенного товара, за остальные объекты интеллектуальной собственности – от 15 до 17 млн рублей в месяц. Ставка и размер платежа для "Пулл энд Беар СНГ" в судебных документах не приводится. Величина дивидендов тоже не указывается.

Логика таможни

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) позволяет включать в таможенную стоимость ввозимых товаров помимо фактической их цены и дополнительные начисления в виде платежей за использование объектов интеллектуальной собственности. Но есть два обязательных условия: эти платежи должны относиться к ввозимым товарам и являться условием продажи товаров для их вывоза на таможенную территорию ЕАЭС.

Брянская таможня решила, что в рассматриваемых ситуациях оба этих условия соблюдены. Она указала, что российские и иностранные компании являются взаимосвязанными, "Пулл энд Беар СНГ" и "Бершка СНГ" нечего не приобретали у независимых поставщиков, права на объекты интеллектуальной собственности использовались только при реализации товаров Bershka BSK Espana S.A. и Pull & Bear Espana S.A.

Что касается дивидендов, то, по мнению таможни, они являются последующим доходом от продажи товара, хоть это и не указано в контракте. "Дивиденды связаны с ввозимыми товарами потому, что общество ("Бершка СНГ - ИФ) в ходе предпринимательской деятельности не осуществляет никаких иных действий, приносящих доход как источник для выплаты дивидендов, кроме реализации ввезенных товаров", - приводится в решении суда первой инстанции позиция таможни. Аналогичное обоснование указано в отношении "Пулл энд Беар СНГ" (аргументация ФТС излагается по судебным документам).

В результате Брянская таможня в августе 2020 года сочла, что "Бершка СНГ" должна доплатить в казну после корректировки таможенной стоимости ввезенных товаров 389,43 млн рублей (без учета пени). Размер доначислений для "Пулл энд Беар СНГ" в опубликованных документах не указывается.

Товар без связи с ноу-хау

Однако суды, куда обратились "Бершка СНГ" и "Пулл энд Беар СНГ", признали решение Брянской таможни незаконными. По мнению судов, не выполнено ни одно из условий для включения в таможенную стоимость товаров платежей за упомянутую интеллектуальную собственность.

Во-первых, эти платежи не относятся к ввозимым товарам, решили суды. Они отметили, что права на коммерческое обозначение, ноу-хау в сфере торговой деятельности, софт и сайты не имеют прямой и непосредственной связи с ввозимым товаром, поскольку не используются в его производстве, не являются его частью, а служат для индивидуализации магазинов в России и используются в организации их деятельности.

"Довод таможни о том, что в конкретном случае реализовывались товары только одного товарного знака, не опровергает возможность использования предоставленных обществу продуктов интеллектуальной собственности для реализации иных товаров", - заключил, например, суд первой инстанции при рассмотрении заявления "Бершка СНГ". Апелляция и суд округа и ним согласились.

Во-вторых, отметили суды, уплата лицензионных платежей не являлась прямым или косвенным условием продажи оцениваемых товаров: такого положения в договорах поставки и коммерческой концессии просто нет. Более того, в конце 2020-начале 2021 года эти платежи были обнулены, но это не привело к прекращению поставок в РФ товаров брендов Bershka и Pull&Bear.

Дивиденды, да и только

Не нашли суды и оснований для включения в состав таможенных платежей дивидендов, выплаченных в адрес Bershka BSK Espana S.A. и Pull & Bear Espana S.A. Прежде всего они обратили внимание на внутреннее противоречие в позиции ФТС. С одной стороны, таможня указывала, что дивиденды связаны с ввезенным товаром, поскольку кроме его реализации никакой иной приносящей доход деятельности российские компании не ведут. С другой стороны, расчет дивидендов был проведен не со всего дохода, а только с сумм продаж товаров под брендами Bershka и Pull&Bear.

Суды также указали, что в договорах не было положений о продаже товаров с условием последующей выплаты дивидендов. С учетом этого обстоятельства, по их мнению, выплаты в пользу иностранных материнских компаний были именно дивидендами в смысле статьи 43 Налогового кодекса РФ (любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения).

В споре с участием "Пулл энд Беар СНГ" суды также решили, что ТК ЕАЭС вообще не позволяет включать дивиденды в состав платежей за товары и условие о их связанности с ввозимыми товарами не имеет значения. "Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары, относится к товарам, перемещаемым через таможенную границу Союза, в связи с чем перечисляемые покупателем продавцу дивиденды или иные платежи в случае, если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров", - говорится в статье 39 ТК ЕАЭС.

По мнению суда, конструкция этой нормы позволяет сделать вывод о том, что дивиденды безусловно являются платежом, который не связан с ввозимыми товарами.

Не все правда, что в договоре

Сейчас в России магазины Pull&Bear и Bershka, как и Zara, Massimo Dutti, а также другие, принадлежащие Inditex, закрыты: ритейлер 5 марта объявил, что временно приостанавливает их работу. Свое решение компания обосновала невозможностью гарантировать непрерывность операций в стране.

Но вскоре они могут снова принять покупателей: в октябре Inditex сообщил о продаже бизнеса в России Daher group, своему франчайзи в Ливане. Сделка, которая подлежит согласованию регуляторов, будет включать арендные права на большинство магазинов и, как сообщалось, позволит сохранить значительное количество рабочих мест.

А пока СКЭС ВС РФ предстоит фактически определить условия будущих импортных операций. Судья ВС РФ Наталья Павлова сочла достойными внимания аргументы ФТС.

Служба акцентирует внимание на том, что 1ТХ Merken B.V., испанские и российские структуры являются взаимосвязанными и "непосредственно контролируются Inditex, которая устанавливает правила и условия продажи товаров". В подобной ситуации, по мнению ФТС, фактическая обусловленность права продавать товары уплатой лицензионных платежей может иметь место и в случаях, когда договор не содержит прямого условия на этот счет.

"Следовательно, все лицензионные платежи, уплачиваемые в рамках заключенных контрактов, в том числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к спорным товарам", - считает ФТС. Допустимо, по ее мнению, и включение дивидендов в таможенную стоимость товаров в подобных ситуациях, только надо вести расчет по отдельным брендам.

Заседание назначено на 25 ноября.