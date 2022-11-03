Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Глава ВЭБа Игорь Шувалов поддержал это предложение

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти обсуждают "модернизацию" механизма "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа - как за счет корректировки требований к проектам и их инвесторам, так и путем привлечения ресурсов коммерческих банков через фонды акционерного капитала.

Сейчас средства инициаторов проекта в рамках "фабрики" должны составлять не менее 20% от их объема. В качестве временной меры Минэкономразвития предлагает опустить эту планку, сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава ведомства Максим Решетников.

"Чтобы повысить эффективность этого механизма, предлагаем несколько решений. Во-первых, предлагаем снизить минимальные требования к собственным средствам инвестора с 20% до 15%. При этом предлагаем это сделать не на весь период, а на ближайшие два года как некое временное послабление в ответ на текущую ситуацию. Второй момент - предлагаем дать возможность заменять финансирование ВЭБа на предоставление поручительств, поскольку у ВЭБа не всегда самые дешевые деньги, иногда банки дешевле дают, но банкам важны поручительства ВЭБа именно как дополнительные гарантии", - сообщил министр.

Еще одно предложение Минэкономразвития - разрешить реализовывать проекты в рамках "фабрики" на балансе уже действующих предприятий и не требовать создавать новые компании.

"Ну и четвертый момент, отдельно предлагаем создать возможности для более активного участия банков совместно с "ВЭБ.РФ" в финансировании собственного капитала инвестиционных проектов. С тем, чтобы банки не только долговым финансированием могли заходить, но мы прорабатываем механизмы, (...) чтобы банки вместе с ВЭБом создавали фонды, и за счет этих фондов дополнительно давали деньги в те проекты, которые нам сейчас необходимы", - сказал министр.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает неиспользованные на данный момент лимиты в рамках механизма поручительств ВЭБа, задействованного в качестве одной из антикризисных мер, направить на запуск новой программы по поддержке инвестиционных проектов на долгосрочной основе.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, комментируя по просьбе Путина предложения Решетникова, сказал, что поддерживает "предложения по модернизации "Фабрики проектного финансирования", созданию Фонда акционерного капитала и началу нового этапа работы с поручительствами ВЭБ.РФ".

"У нас есть возможность за ближайшие 5-6 месяцев высвободить от той программы, которая была как антикризисная утверждена на 1,3 трлн рублей, порядка 500-700 млрд рублей. Я думаю, что это очень сильно поможет инвестиционному процессу и кредитованию со стороны коммерческих банков", - сказал он.

Совместные фонды

Президент поинтересовался работоспособностью предложенного механизма соинвестирования коммерческих банков в проекты "фабрики".

"Смотрите, читаю здесь, в пункте третьем: "гарантирование государственной корпорацией развития ВЭБ минимальной доходности по части вложений кредитных организаций в фонд в размере не менее 4% годовых с отнесением части риска на баланс кредитных организаций". А кредитные организации возрадуются этому?", - спросил он.

"Это как раз инициатива по созданию фонда акционерного капитала. Мы сейчас обсуждаем эту инициативу со Сбером, ВТБ и очень активно - с Газпромбанком. Мы первоначально думали, что будет создан единый фонд, но потом банки предложили, чтобы все-таки эта инициатива касалась создания нескольких фондов. И фонд не будет со стороны ВЭБа наполняться денежными средствами. По крайней мере, вот сейчас рабочая модель такая. Мы будем гарантировать, что в определенный момент будем выкупать обязательства этого фонда с гарантированной доходностью. Таким образом, это не высокая доходность, не так, как действуют фонды на рынке, но это гарантированная доходность, которая позволит нам сформировать первоначальный акционерный капитал", - ответил Шувалов.

С учетом параллельного снижения планки требований к доле капитала инициатора, привлечение средств через фонды акционерного капитала поможет проектам "фабрики", считает глава ВЭБа.

"В проекте поручений, которые вам представлены, разрешено формировать акционерный капитал до 10% (от стоимости проекта - ИФ). Вместе с послаблениями по "фабрике" проектного финансирования, то, что акционерный капитал должен составлять при запуске не менее 15% (вместо 20% - ИФ), - это совсем другая ситуация для запуска новых инвестиционных проектов и распределения рисков между коммерческими банками, инициатором проекта и банком развития. Полностью поддерживаю такую меру, считаю, что она сегодня совершенно востребована", - сказал Шувалов.

"Многие говорят - посмотрите, сколько у предпринимателей накоплено ликвидности на их счетах. Но надо сделать так, чтобы эта ликвидность заработала, пришла в новые проекты. Думаю, как раз и такой фонд акционерного капитала, и новая работа с поручительствами ВЭБа нам помогут работу эту по-другому начать", - считает Шувалов.