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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Шувалов анонсировал скорое создание первого фонда акционерного капитала

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Первый фонд акционерного капитала ВЭБа и коммерческих банков будет создан в ближайшее время, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Сегодня на заседании инвестиционного комитета Минэкономразвития под руководством Максима Решетникова было принято решение об одобрении первого такого фонда. Сейчас доработаем в течение недели, я думаю, что в ближайшее время первый фонд создадим", - сказал Шувалов.

"Мы обеспечим непотерю денежных средств, если они инвестированы через такой фонд, это функция как раз банка развития, такие подходы были доложены в конце прошлого года на совещании у президента РФ", - пояснил глава госкорпорации, напомнив, что принципы создания фондов были одобрены президентом.

Такие фонды нужны для того, чтобы при недостатке средств у инициатора инвестпроекта он мог заместить их капиталом, "который образуется при помощи коммерческого банка и ВЭБа", отметил Шувалов.

Предложение по созданию фондов акционерного капитала появилось в рамках обсуждения модернизации "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа. Фонды должны будут обеспечить возможность формирования собственного капитала проектов, реализуемых в рамках "фабрики", в размере до 10% их стоимости. Предполагается, что ВЭБ гарантирует минимальную доходность по вложениям банков в фонды акционерного капитала на уровне не менее 4% годовых (с учетом распределения прибыли и рисков между кредитными организациями и госкорпорацией). Также предлагается рассмотреть возможность применения кредитными организациями пониженных коэффициентов риска по вложениям в такие фонды при расчете обязательных нормативов.

Шувалов ранее говорил, что госкорпорация обсуждает инициативу по созданию фондов акционерного капитала со Сбербанком, ВТБ, "и очень активно - с Газпромбанком". Изначально, по его словам, речь шла о едином фонде, но банки предложили другой формат.

С учетом параллельного снижения планки требований к доле капитала инициатора с 20% до 15%, привлечение средств через фонды акционерного капитала поможет проектам "фабрики", отмечал глава ВЭБа.

Игорь Шувалов
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