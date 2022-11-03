Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило перечень видов деятельности, в соответствии с которым перевозки угля и углеводородов по Северному морскому пути с марта 2026 года будут осуществляться судами российской постройки. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли морские перевозки нефти, газа (в том числе сжиженного), газового конденсата и угля, добытых в РФ (в том числе на континентальном шельфе) и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. В список видов деятельности также вошли хранение нефти, нефтепродуктов, газа (в том числе СПГ), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Севморпути.

Кроме того, в перечень включены каботаж, ледокольная проводка, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море. А также санитарный, карантинный и другие виды контроля, ледокольная и лоцманская проводки в акватории Севмоппути.

Постановление вступает в силу 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года, при этом ограничения на перевозки углеводородов и угля, а также каботаж вводятся с 1 марта 2026 года, ограничения в части гидротехнических работ - с 1 марта 2027 года.

Минпромторг ежегодно в срок до 1 декабря будет должен предоставлять в правительство согласованный с Минтрансом доклад о готовности судостроительной отрасли к выполнению требований.

Ведомство в 2021 году подготовило проект постановления правительства, по которому только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой, сообщал "Коммерсантъ". Цель нововведений - развитие импортозамещения в судостроении и обеспечение заказами российских верфей, отмечало издание.

Также отмечалось, что требования по использованию судов российской постройки не распространяются на уже сданные или заказанные суда. Кроме того, правительство может разрешить иностранные суда, если в России отсутствуют условия или возможность осуществления технологических операций для их строительства.