"Росатом" обсуждает с "ЛУКОЙЛом" и "Газпром нефтью" перевозки нефти на восток по СМП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" обсуждает с "ЛУКОЙЛом" и "Газпром нефтью" перевозки в летне-осеннюю навигацию по Северному морскому пути (СМП) нефти в восточном направлении на танкерах не ледового класса в сопровождении ледоколов.

Об этом в Совете Федерации сообщил руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики "Росатома" Сергей Чемко.

"Здесь (в презентации - ИФ) мы показываем потенциал наших нефтедобывающих компаний: это "ЛУКОЙЛ", в первую очередь месторождение Варандей, и "Газпром нефть" - месторождение Приразломное. Эти месторождения находятся вне акватории Северного морского пути, и ранее (грузы) также направлялись на западное направление, но сейчас нами проведены предварительные переговоры о направлении части этих грузопотоков на восток. Почему говорю части - потому что ориентиры (имеются) на период навигации и использование танкеров - у нас, к сожалению, нет пока еще танкеров в большом количестве ледового класса, поэтому мы предлагаем коллегам использование обычных танкеров с гарантированной безопасностью, с использованием наших ледоколов в летне-осеннюю навигацию", - сказал он.