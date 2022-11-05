Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Костроме загорелось кафе на площади 3,5 тысячи кв. м

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о пожаре проступило в 2:37. Огнем охвачено 3,5 тысячи кв. м. Эвакуированы 250 человек. Сведений о погибших нет", - сказали в пресс-службе ведомства. По ее данным, четырех пострадавших передали медикам. Тяжесть травм не уточняется.

В пресс-службе добавили, что сейчас спасатели ликвидируют пожар.

По словам собеседника агентства, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В свою очередь, пресс-служба главы региона сообщила, что в ликвидации пожара задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Для обеспечения безопасности людей в связи с сильным задымлением были эвакуированы жители ближайшего подъезда жилого дома. Для их обогрева на место происшествия прибыли автобусы.

На место происшествия выехал губернатор Сергей Ситников, чтобы проконтролировать организацию работы и помощь людям.

Кострома МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Путин предостерег от попыток подгонять историческую науку под заданные шаблоны

Путин сообщил, что 49 тыс. мобилизованных находятся уже в зоне боевых действий

Путин сообщил, что 49 тыс. мобилизованных находятся уже в зоне боевых действий

Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из зоны военных действий

Резервный борт доставит в Москву пассажиров самолета, экстренно севшего в Махачкале

Пандемия коронавируса

В РФ COVID-19 заболели 6,1 тыс. человек, умер 71 пациент

Что случилось этой ночью: пятница, 4 ноября

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });