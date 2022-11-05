В Костроме загорелось кафе на площади 3,5 тысячи кв. м

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о пожаре проступило в 2:37. Огнем охвачено 3,5 тысячи кв. м. Эвакуированы 250 человек. Сведений о погибших нет", - сказали в пресс-службе ведомства. По ее данным, четырех пострадавших передали медикам. Тяжесть травм не уточняется.

В пресс-службе добавили, что сейчас спасатели ликвидируют пожар.

По словам собеседника агентства, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В свою очередь, пресс-служба главы региона сообщила, что в ликвидации пожара задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Для обеспечения безопасности людей в связи с сильным задымлением были эвакуированы жители ближайшего подъезда жилого дома. Для их обогрева на место происшествия прибыли автобусы.

На место происшествия выехал губернатор Сергей Ситников, чтобы проконтролировать организацию работы и помощь людям.