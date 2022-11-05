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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Семь человек погибли в результате пожара в кафе в Костроме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в костромском кафе "Полигон", сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"По предварительным данным, в результате пожара погибли семь человек, количество погибших и пострадавших устанавливается", - отметили в ведомстве.

В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.

Как сообщалось ранее, пожар в кафе произошел ночью в субботу. Огнем было охвачено 3,5 тысячи кв. м. Спасатели эвакуировали 250 человек.

По информации МЧС России, четыре человека пострадали. Их передали бригаде скорой помощи. Тяжесть травм в ведомстве не уточнили.

Кострома СКР
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