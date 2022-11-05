Причиной пожара в костромском кафе могло стать использование ракетницы в конфликте

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - К пожару в костромском кафе, унесшему жизни 13 человек, могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

"Основная версия сейчас - неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар в кафе "Полигон" в Костроме унес жизни 13 человек. пять человек получили в результате пожара легкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).