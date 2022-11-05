Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 15

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в костромском кафе "Полигон" унес жизни 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

"Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Спасатели эвакуировали 250 человек. На место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.