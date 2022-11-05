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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Семь человек госпитализированы после аварии с автобусом под Тулой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В медучреждениях Тульской области остаются семеро пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе "Дон", сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Минздрава региона.

"На 10 часов семь пострадавших в ДТП госпитализировано, шестеро из них - в тяжелом состоянии. Остальные пациенты после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в Минздраве.

По данным пресс-службы УМВД по Тульской области, авария произошла в 21:30 пятницы на 255-м км трассы "Дон" возле деревни Кузовка Богородицкого района. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась.

В результате аварии пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. В областной прокуратуре сообщали, что с места аварии было госпитализировано двое детей.

По информации правительства региона, остальные пассажиры автобуса были обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления.

Тульская область
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