Уголовное дело по факту ДТП с автобусом завели в Тульской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса на трассе "Дон" в Богородицком районе, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

По данным пресс-службы УМВД по Тульской области, авария произошла в 21:30 пятницы на 255-м км трассы "Дон" возле деревни Кузовка Богородицкого района. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась.

В результате аварии пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. В областной прокуратуре сообщали, что с места аварии были госпитализированы двое детей.

На утро субботы в больницах остаются семь пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии.