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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Российские военные отразили украинские атаки на ДНР, ЛНР и в Херсонской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о пресечении атак украинских войск в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

"На купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям Вооруженных сил Украины нанесено поражение.

"Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения", - заявил Конашенков.

Он также сообщил об отражении атак украинской армии в ДНР и Херсонской области.

Хроника 24 февраля – 05 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина ЛНР Херсонская область ДНР
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