Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак в ЛНР и Херсонской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки отразили атаки украинских войск в ЛНР и Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, "ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено", в ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

"На николаево-криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, "на данном направлении противник отброшен на исходные позиции", уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Конашенков также заявил, что на красно-лиманском направлении "противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", все атаки были отражены.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что были зафиксированы новые обстрелы со стороны ВСУ района Запорожской АЭС.

"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции", - сообщил Конашенков.

По его данным, обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

"Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена", - сказал Конашенков.

Он отметил, что радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.