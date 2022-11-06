Пожар в кафе на горе Ай-Петри в Крыму локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

МЧС сообщает, что информации о пострадавших не поступало

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в кафе в ялтинском поселке Охотничье локализован на 1,2 тысячи кв. метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"Локализация пожара - 23:26 по Москве. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 кв. метров.

Охотничье находится на горе Ай-Петри - это вершина на юге полуострова, популярное место у туристов. Там расположена смотровая площадка, кафе и торговые точки.