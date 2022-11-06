Пожар произошел в кафе на площади 400 кв. м. в поселке в районе Ялты в Крыму

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пожар начался в субботу вечером в кафе на площади свыше 400 кв. метров в поселке Охотничье в районе Ялты, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава. По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было", - говорится в сообщении.

Охотничье находится на горе Ай-Петри - это вершина на юге полуострова, популярное место у туристов. Там расположена смотровая площадка, кафе и торговые точки.