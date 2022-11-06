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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Химзаводы собираются создать в ОЭЗ в Чувашии и Волгоградской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Чувашии и Волгоградской области появятся особые экономические зоны (ОЭЗ) "Новочебоксарск" и "Химпром", постановления об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"В ОЭЗ промышленно-производственного типа "Новочебоксарск" будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Пять компаний, которые станут резидентами новой особой экономической зоны, намерены привлечь около 13 млрд рублей инвестиций и создать 1086 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Предприятия - резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Химпром" в Волгоградской области наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции. На сегодняшний день о своём намерении работать в этой ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты свыше 91 млрд рублей и создадут 837 рабочих мест, отмечается в сообщении.

В правительстве рассчитывают, что появление особой экономической зоны в Волгоградской области "в перспективе должно восстановить её позиции как одного из регионов - лидеров по производству химической продукции".

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей, поясняется в сообщении.

Чувашия Волгоградская область Михаил Мишустин
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