Дума вернется к проекту об увеличении ставок на вылов для рыбопромышленников

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором и третьем чтении законопроект, который в ряде случаев в разы повышает ставки сбора за пользование водными биоресурсами, одновременно вводится механизм, при котором ряд компаний смогут претендовать на налоговый вычет в размере 85% от действующей ставки. Ожидаемый бюджетный эффект – рост налоговых поступлений от рыбопромышленных компаний минимум в 6 раз.

Законопроект (№1260570-7) был внесен в парламент в октябре 2021 года и принят в первом чтении в ноябре 2021 года, с тех пор он проходил согласование.

Согласно законопроекту, ставки будут установлены в среднем на уровне 4,8% от средней цены производителей при реализации каждого вида продукции.

В итоге в Дальневосточном бассейне вырастет ставка при вылове палтуса с 3,5 тыс. руб. до 16,5 тыс. руб. (в рамках первого чтения было до 12,6 тыс. руб.); трески с 3 тыс. руб. до 6,4 тыс. руб. (ранее предполагалось до 3,8 тыс. руб.); сайры со 150 руб. до 800 руб. (в первом чтении увеличение ставки не предполагалось).

В Северном бассейне вырастут ставки сбора за вылов палтуса черного с 7 тыс. до 12,6 тыс. руб.; трески с 5 тыс. до 7,9 тыс. руб. (в первом чтении было до 5,7 тыс. руб.).

Останется неизменной ставка на атлантический лосось (7,5 тыс. руб.), камбалу (200 руб. руб.), сельдь (400 руб.)

При вылове корюшки в Балтийском бассейне (Балтийское море, в Вислинском, Куршском, Финском заливах) ставка составит 50 руб. за тонну при действующей сейчас ставке в размере 20 руб. за тонну. В Балтийском бассейне также существенно вырастет ставка на вылов шпрот (килька) – с 20 руб. до 150 руб. за тонну.

Условия для налоговых вычетов

Поправками предусмотрен механизм получения налоговых вычетов в зависимости от экономической эффективности освоения водных биоресурсов. Механизм вычета возможен в трех возможных конструкциях. Первый – при производстве продукции высокой степени переработки; второй – при рыболовстве на новых судах, построенных на отечественных верфях; третий – при осуществлении прибрежного рыболовства.

Ко второму чтению было добавлено уточнение, что следует считать новыми судами – оснащенные техническими средствами контроля суда, информация о которых содержится в государственном рыбохозяйственном реестре, которые построены после 1 января 2020 г. на территории РФ и с даты окончания постройки которых прошло не более пяти лет.

Уточняется, что законопроект сохраняет льготную ставку сбора в размере 15% от действующей для градообразующих и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций до 31 декабря 2027 г. (в рамках первого чтения предполагалось, что льгота действует до конца 2025 года). При этом льготой могут воспользоваться компании, которые были зарегистрированы до 1 января 2022 года. Ко второму чтению в перечень участников, которые могут претендовать на льготы, добавили рыболовецкие артели.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация решений, предлагаемых законопроектом, позволит увеличить в 10 раз налоговые поступления от сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в бюджетную систему РФ: с 2,2 млрд руб. до 21 млрд руб., а предполагаемые доходы, с учетом вычетов, увеличатся в 6 раз.