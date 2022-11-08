Госдума приняла закон об увеличении сборов на вылов для рыбопромышленников

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в ряде случаев в разы повышает ставки сбора за пользование водными биоресурсами, а также вводит механизм, при котором ряд компаний смогут претендовать на налоговый вычет в размере 85% от действующей ставки.

Ожидаемый бюджетный эффект - рост налоговых поступлений от рыбопромышленных компаний минимум в 6 раз.

Законопроект № 1260570-7 был внесен в парламент в октябре 2021 года, и с тех пор продолжалось его согласование.

Ставки будут установлены в среднем на уровне 4,8% от средней цены производителей при реализации каждого вида продукции, говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

В результате в Дальневосточном бассейне вырастет ставка при вылове палтуса с 3,5 тысячи рублей до 16,5 тыс. рублей; трески - с 3 тыс. рублей до 6,4 тыс. рублей; сайры - со 150 рублей до 800 рублей.

В Северном бассейне вырастут ставки сбора за вылов палтуса черного с 7 тыс. до 12,6 тыс. рублей; трески - с 5 тыс. до 7,9 тыс. рублей. Останется неизменной ставка на атлантический лосось (7,5 тыс. рублей), камбалу (200 рублей), сельдь (400 рублей).

При вылове корюшки в Балтийском бассейне (Балтийское море, в Вислинском, Куршском, Финском заливах) ставка составит 50 рублей за тонну при действующей сейчас ставке в размере 20 рублей за тонну. В Балтийском бассейне также существенно вырастет ставка на вылов шпрот (килька) - с 20 рублей до 150 рублей за тонну.

Поправками предусмотрен механизм получения налоговых вычетов в зависимости от экономической эффективности освоения водных биоресурсов. Механизм вычета возможен в трех возможных конструкциях. Первый - при производстве продукции высокой степени переработки; второй - при рыболовстве на новых судах, построенных на отечественных верфях; третий - при осуществлении прибрежного рыболовства. Ко второму чтению было добавлено уточнение, что следует считать новыми судами - оснащенные техническими средствами контроля суда, информация о которых содержится в государственном рыбохозяйственном реестре, которые построены после 1 января 2020 года на территории России и с даты окончания постройки которых прошло не более пяти лет.

До 31 декабря 2027 года сохраняется льготная ставка сбора в размере 15% от действующей для градообразующих и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций. При этом льготой могут воспользоваться компании, которые были зарегистрированы до 1 января 2022 года. Ко второму чтению в перечень участников, которые могут претендовать на льготы, добавили рыболовецкие артели.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Исполнение закона позволит увеличить в десять раз налоговые поступления от сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в бюджет: с 2,2 млрд рублей до 21 млрд рублей, а предполагаемые доходы, с учетом вычетов, увеличатся в 6 раз, говорится в финансово-экономическом обосновании инициативы.