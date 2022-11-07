Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Личные письма членов императорской семьи выставят на торги за 2,4 млн рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Письма членов императорской семьи, среди которых письмо императора Павла I, 10 писем императрицы Марии Федоровны, выставят на торги аукционного дома "Литфонд", сообщили в пресс-службе аукциона.

"Среди самых дорогих редкостей - письма членов императорской семьи, оцененные почти в два с половиной миллиона рублей; этюд к картине русского художника Сергея Иванова, хранящейся в Третьяковской галерее", - говорится в сообщении.

Также на аукционе выставят шлем австрийского пехотинца с вензелем последнего императора Священной Римской Империи германской нации Франца II, датируемый началом XIX века, стартовая цена которого составляет 500 тыс. рублей.

Как уточнили в "Литфонде", среди лотов 49 писем членов императорской фамилии, в том числе и письмо императора Павла I, 10 писем императрицы Марии Федоровны. Стартовая цена за царский архив составляет 2,4 млн рублей.

Этюд к картине из Третьяковской галереи русского живописца Сергея Иванова "Поход москвитян. XVI век", который является этюдом к известной картине Сергея Иванова "Поход москвитян. XVI век" 1903 года, принадлежащей Государственной Третьяковской галерее, выставят за 950 тыс. рублей.

Кроме того, на торги будет выставлена книга из архива балетмейстера и библиофила Касьяна Голейзовского "Пажи за 185 лет: Биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г.", составленная генерал-майором Отто Фрейманом. Издание выходило в 10 выпусках с 1894 по 1897 года. Цена за раритет стартует с 220 тыс. рублей.

Всего на аукционе представят более двухсот предметов, торги пройдут 10 ноября.

Литфонд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отказался комментировать публикацию о давлении США на Киев по переговорам с РФ

Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме, при котором погибли 13 человек

Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме, при котором погибли 13 человек

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 15 ноября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 15 ноября

Белоярская АЭС опровергла сообщение о пожаре

"Интерфакс" опровергает публикацию на своих лентах и сайтах сообщения о якобы ЧП на Белоярской АЭС

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 6 ноября

Арестована директор компании, организовавшей работу сгоревшего в Костроме кафе

Военная операция на Украине

Несколько населенных пунктов Херсонщины обесточены из-за диверсии на ЛЭП

Военная операция на Украине

Российские военные отразили попытки украинских сил пойти в наступление

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });