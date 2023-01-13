Рукописный сборник стихов Цветаевой выставят на торги за 5,5 млн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рукописный сборник стихов поэтессы Марины Цветаевой, портрет Пушкина работы Константина Юона и редкий альбом 20 века - "Семнадцать портретов" Юрия Анненкова выставят на торги "Литфонда", сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Аукционный дом "Литфонд" открывает серией онлайн-торгов, на которых предстанут шедевры и раритеты русского искусства: от портрета Пушкина работы русского живописца Константина Юона, выставленного за 180 тыс. рублей, и до рукописной книги Марины Цветаевой, оцененной в рамках торгов по стартовой ставке в 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Так, 14 января на торги выставят работы Юона "Портрет А.С. Пушкина", на которой изображен образ поэта, воплощенный артистом Владимиром Якутовым (Арамовичем) на сцене театра имени Марии Ермоловой. Лидирующая ставка за портрет - 180 тыс. рублей. Также на эти торги выставят икону "София Премудрость Божия" (конец 16 - начало 17 веков) за 150 тыс. рублей. Автором иконы считается один из лучших иконописцев Строгановской школы - мастер Истома Гордеев.

Еще одни торги пройдут 19 января. На них будет выставлено собственноручное письмо Иосифа Сталина к Андрею Жданову от 17 октября 1934 года, оцененное коллекционерами в полмиллиона рублей. Как уточнили в аукционном доме, письма из личной переписки Сталина со Ждановым "практически ненаходимы" и представляют историческую ценность музейного уровня.

На этом же аукционе будут выставлены парные эгломизе с видами Санкт-Петербурга от художника Барта Иоганна Вильгельма. На одной из работ запечатлен Михайловский замок со стороны площади Коннетабль. На второй отображен вид на Каменноостровский дворец через Большую Невку со стороны Строгановской набережной. Лидирующая ставка за лот - 130 тыс. рублей.

Комплектный экземпляр портретов Петра Первого в амстердамском издании "Символы и эмблемата" выставят на торги 26 января. "Символы и эмблемата" - сборник портретов, символов и эмблем (всего 840 изображений), составленный Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I на основе западноевропейских книг аналогичного содержания и напечатанный в 1705 году в Амстердаме. Издание выставлено на торги за 2,2 млн рублей.

Самым дорогим лотом январских аукционов в "Литфонде", как отметили в пресс-службе, может стать уникальная рукописная книга Марины Цветаевой "Ученик". Рукопись, которая состоит из цикла стихотворений - всего семь произведений, представлена в обложке, сама книга написана красными чернилами. Антикварная рукопись обладает коллекционной ценностью музейного уровня и оценена по стартовой ставке в 5,5 млн рублей.

Также на торги выставят один из самых редких альбомов 20 века - "Семнадцать портретов" Юрия Анненкова с предисловием Анатолия Луначарского. Альбом содержит два портрета Льва Троцкого, четыре портрета Григория Зиновьева и по одному портрету Льва Каменева, Климента Ворошилова, а также других видных революционеров времени. Все портреты воспроизведены способом фототипии. Примечательно, что альбом "Семнадцать портретов" был изъят из продажи спустя два года после выхода, почти весь тираж был уничтожен.

На российских аукционах этот альбом ни разу не выставлялся, стартовая цена на торгах за раритет - 2 млн рублей.