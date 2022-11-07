РФ приблизилась к достижению продбезопасности по овощам в этом году

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году может достичь индикатора продовольственной безопасности по овощам, считают в Минсельхозе.

"В прошлом году мы достигли (индикатора самообеспеченности по доктрине продбезопасности - ИФ) в 88%, показатель по доктрине - 90%. Фактически мы очень сильно приблизились к показателю, возможно, в этом году будем вровень с ним за счет закрытого грунта и части перераспределения овощей. У нас есть определенные перетоки в открытом грунте по производству", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на конференции в рамках выставки Global Fresh Market в понедельник в Москве.

По ее прогнозу, в этом году производство овощей может увеличиться до 16 млн тонн с 15 млн тонн в прошлом году. Внутреннее потребление оценивается в 17 млн тонн в год. "Отрасль развивается динамично, объемы производства растут, потребности мы покрываем, начинаем выходить на экспортные рынки. Но продукция тяжелая с точки зрения экспорта, тем не менее, дальше будем это направление развивать", - сказала она.

Лут сообщила, что производство картофеля в организованном секторе в этом году ожидается на уровне 7 млн тонн против 6,8 млн тонн в прошлом году. "Сложные погодные условия, сложно достается нам в этом году картофель. Но ожидаем, что семерка у нас будет, и это будет хороший показатель для того, чтобы поддержать цены, - сказала она. - В прошлом году цены на картофель резко скакнули вверх, это была самая растущая позиция – картофель и борщевые овощи, которые дали прирост инфляции. В этом году снижаемся сильно и дошли до нормального, разумного уровня по ценам, равновесного, который надо удержать".

Турецкие помидоры

Говоря о рынке тепличных овощей, Лут сообщила, что импорт томатов пока остается на высоком уровне - 460 тыс. тонн в прошлом году. "Здесь наша задача - этот импорт сокращать и оставлять только нишу, связанную с ассортиментом - узбекские томаты, азербайджанские томаты, просто как виды. Но это точно не должно никак влиять на нашу продбезопасность", - сказала она.

По ее словам, в этом году с рынка фактически ушли турецкие томаты, на ввоз которых с 2017 года действует квота. Ее размер составляет 350 тыс. тонн, но выбрано 300 тыс. тонн. "Турецкие томаты пока у нас не выдерживают конкуренцию ни по качественным характеристикам, ни по ценовым, поэтому мы не видим какого-то опасения для внутреннего рынка со стороны турецких производителей", - добавила первый замминистра.

По огурцам ситуация гораздо лучше, импорт в прошлом году составил всего 55 тыс. тонн и в этом году снижается, сказала Лут.