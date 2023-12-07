Меры поддержки АПК изменят для ускорения достижения продбезопасности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу до 25 января 2024 года внести предложения по корректировке механизмов господдержки АПК для ускоренного достижения показателей доктрины продовольственной безопасности, сообщает сайт правительства.

Это поручение дано по итогам состоявшейся 14 ноября стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности.

Премьер поручил особое внимание обратить на такие отрасли агропрома, как производство молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод. Кроме того, акцент должен быть сделан на повышении обеспеченности российского рынка семенами основных сельхозкультур отечественного производства.

Минсельхозу к 1 февраля также предстоит подготовить предложения по обеспечению доступности господдержки, в том числе в виде бюджетных средств и субсидируемых льготных кредитов, для производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок.

Минэкономразвития и Минфину поручено до 15 декабря проработать вопрос о реализации мероприятий по поддержке фермеров и сельской кооперации в составе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при его продлении до 2030 года. Финансирование таких мероприятий должно быть предусмотрено в объеме не ниже того, который запланирован на 2024 год, уточняется в пресс-релизе.

Минпромторг и Минсельхоз к 29 января должны направить в правительство предложения по мерам господдержки стимулирования производства и спроса на отечественную технику, оборудование, средства защиты растений, транспортные средства и другие средства производства, используемые для переработки сельхозпродукции. К 1 февраля Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минтрансу поручено подготовить инициативы по механизмам поддержки строительства крупнотоннажных балкеров для транспортировки продукции АПК с определением конкретных источников финансирования.

"Еще одно поручение касается организации оперативного мониторинга спроса на отдельные категории продуктов питания в разрезе регионов страны и различных социально-демографических групп населения. Предложения по этому поводу должно до 1 февраля подготовить Минэкономразвития вместе с Минсельхозом, Минпромторгом, Федеральной налоговой службой и аналитическим центром при правительстве", - говорится в пресс-релизе.

По итогам стратегической сессии даны и другие поручения.