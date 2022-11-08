ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ во вторник принял новое постановление пленума с разъяснениями о применении законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В нем он разъяснил правила взыскания убытков со страховых организаций и расторжения договора по инициативе страховщика из-за предоставления клиентом ложных сведений, а также определил судьбу поврежденных комплектующих при ремонте.

Этот документ заменил постановление 2017 года. Новое постановление учитывает, что в 2018 году в России появился новый институт – служба финансового уполномоченного, где в досудебном порядке должны разбираться споры граждан с финансовыми, в том числе страховыми, организациями.

Страховая заплатит за ремонт и эвакуацию

Принятое постановление оговаривает, что оплата ремонта не освобождает страховую компанию от таких выплат потерпевшему, как возмещение в счет утраты товарной стоимости автомобиля, его эвакуации с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), хранения и прочих расходов вплоть до стоимости работ по восстановлению дорожного знака.

Однако в ходе доработки документа из него был исключен пункт, запрещавший страховой компании по своему усмотрению заменять ремонт на страховую выплату, если ни одна станция, с которой у нее заключены договоры, не соответствует установленным требованиям для проведения ремонта. В утвержденном тексте постановления с отсылкой на действующие нормы закона "Об ОСАГО" говорится о возмещении вреда путем страховой выплаты, если страховщику и потерпевшему не удалось согласовать выбор станции в упомянутом случае.

Ремонт с доплатой можно заменить на выплату

На случай, если первичный восстановительный ремонт с учетом существующего лимита затрат страховщика становится слишком дорогим для потерпевшего из-за доплат, он может от него отказаться "в разумный срок" после диагностики на СТО и попросить выплатить ему деньги. "При этом расходы на проведение диагностики оплачиваются страховщиком и не входят в объем страхового возмещения", - говорится в постановлении.

Также потерпевший может потребовать возместить убытки, если станция технического обслуживания "не приступает своевременно к выполнению восстановительного ремонта или выполняет ремонт настолько медленно, что окончание его к (согласованному - ИФ) сроку становится явно невозможным".

Кроме того, потерпевший, согласно документу, имеет право самостоятельно отремонтировать транспортное средство и требовать компенсации убытков со страховой компании "в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения" обязанности по организации и оплате ремонта. Размер компенсации должен быть равен "действительной стоимости восстановительного ремонта", который страховщик должен был организовать и оплатить. При этом в постановлении указывается, что действительная стоимость восстановительного ремонта определяется по рыночным ценам в субъекте РФ с учетом утраты товарной стоимости и без учета износа автомобиля на момент разрешения спора.

Либо потерпевший в случае нарушений со стороны страховщика может пытаться понудить его организовать и оплатить ремонт, либо требовать перечислить ему страховую выплату.

Также в постановлении говорится об обязанности страховщика выдать потерпевшему направление на повторный ремонт в случае выявления недостатков первоначально проведенного.

Судьба замененных комплектующих

В ходе доработки документа его разработчики остановились на варианте, когда поврежденные комплектующие, которые меняются в ходе восстановительного ремонта, передаются страховой компании. "(Страховщик - ИФ) вправе распорядиться замененными поврежденными комплектующими изделиями (деталями, узлами, агрегатами) по своему усмотрению, если иное не установлено соглашением с потерпевшим", - говорится в постановлении.

При подготовке документа обсуждался еще вариант с передачей их потерпевшему.

Ранее у авторов документа не было единого мнения о допустимости перехода права на компенсационную выплату по договору уступки, обсуждался как вариант ее разрешающий, так и нет. В итоговый текст постановления вошел вариант, согласно которому право на компенсационную выплату может передаваться наряду с правом на страховое возмещение.

"Право на получение страхового возмещения или компенсационной выплаты может быть передано как после предъявления первоначальным кредитором (потерпевшим, выгодоприобретателем) требования о выплате страхового возмещения, так и после получения им части страхового возмещения или компенсационной выплаты", - говорится в постановлении.

Расторжение договора ОСАГО

Страховые компании вправе досрочно расторгнуть договор ОСАГО с клиентом, если тот при оформлении полиса предоставил "ложные или неполные сведения", имеющие "существенное значение для определения степени страхового риска".

"Ложными или неполными сведениями считаются представленные страхователем сведения, которые не соответствуют действительности или не содержат необходимой для заключения договора страхования информации, при надлежащем представлении которых договор не был бы заключен или был бы заключен на других условиях", - говорится в постановлении.

На размер страховой премии влияют данные о технических характеристиках, конструктивных особенностях, о собственнике, назначении или цели использования транспортного средства и иных обязательных сведений, определяемых законодательством об ОСАГО (например, стаж вождения, использование легкового автомобиля в качестве такси, а не для личных семейных нужд и т.п.), уточняет ВС РФ.

В случае представления клиентом заведомо ложных сведений страховая компания также вправе требовать признания договора недействительным (пункт 3 статьи 944 и статьи 179 Гражданского кодекса РФ). "В этом случае выплаченное потерпевшему страховое возмещение не возвращается, а причиненные вследствие этого убытки страховщику возмещаются страхователем", - указано в постановлении.

О финансовом уполномоченном

Конфликтность в сфере ОСАГО остается высокой. Так, согласно отчету службы финансового уполномоченного за 2021 год, с этим видом страхования было связано 123,37 тыс. обращений потребителей (68,6% от их общего числа). Число принятых по ним решений - 76,62 тыс.

При этом нагрузка на суды существенно снизилась. В 2017 году, когда ВС РФ утверждал предыдущие разъяснения по ОСАГО, в суды поступило почти 394 тыс. исков, связанных с этим видом страхования, а за первое полугодие 2022 года только 34 тыс., свидетельствует информация судебного департамента при ВС РФ.

Постановление напоминает о существовании досудебного разбирательства у финансового уполномоченного – как обязательного. В документе работе этого института уделяется большое внимание.

В частности, установлено, что финансовый уполномоченный не привлекается к судебному разбирательству, если потерпевший, не согласный с его решением, подал иск к страховщику. Он может только направить письменные объяснения по существу принятого им решения. Если же иск подает страховщик, не согласный с решением уполномоченного, то последний привлекается к участию в деле в качестве заинтересованного лица, как и потребитель финансовых услуг.

Авторы постановления напоминают, что по закону с финансового уполномоченного не могут быть взысканы судебные расходы сторон, понесенные при оспаривании его решения, за исключением заведомо незаконного. В документе также говорится, что расходы уполномоченного, понесенные при рассмотрении судом дела об отмене его решения, не могут быть взысканы с лиц, участвующих в деле.

Для расходов страховщиков установлены другие правила. В случае, если суд отказал в удовлетворении заявления страховой организации об обжаловании решения финансового уполномоченного, то расходы граждан подлежат взысканию со страховщика. В случае же удовлетворения заявления страховщика понесенные им судебные расходы возмещению не подлежат, говорится в постановлении.