Служба финансового уполномоченного в IV квартале выявила 14 нарушителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Служба финансового уполномоченного назвала 14 финансовых организаций, которые в IV квартале 2022 года "систематически" нарушали требования закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

В перечне шесть страховых компаний, четыре банка и четыре кредитных потребительских кооператива (КПК), говорится в пресс-релизе.

В числе страховщиков, неоднократно нарушивших требования закона о предоставлении службе информации для рассмотрения споров по заявлению потребителей в последнем квартале прошлого года, оказались: ПАО "Группа Ренессанс страхование", АО СК "Совкомбанк страхование", ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО СК "Согласие", АО СО "Талисман" и ООО "Капитал лайф страхование жизни".

В числе банков за тот же период оказались: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Россельхозбанк. Также в список компаний-нарушителей за тот же период 2022 года попали: КПК "ЛФЦ", КПК "Сберегательный союз", КПК "Аграрное развитие" и КПК "Содружество".

Как сообщили "Интерфаксу" в службе финуполномоченного, нарушения, за которые компании включаются в этот список, связаны как с задержкой предоставления информации по запросу, так и с ее непредоставлением. Отсутствие информации, необходимой финуполномоченному для рассмотрения спора в досудебном порядке, мешает ему работать и в ряде случаев приводит к невозможности рассмотреть спор.

По закону о финуполномоченном, "в целях получения соответствующих доказательств финансовый уполномоченный запрашивает необходимые для рассмотрения обращения потребителя сведения у финансовой организации, которая обязана предоставить их финансовому уполномоченному в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса".

"Непредоставление финансовой организацией сведений не препятствует рассмотрению обращения по существу. Однако в ряде случаев, если предоставленных самим потребителем финансовых услуг документов недостаточно для вынесения решения по существу спора, финансовый уполномоченный прекращает рассмотрение обращения потребителя (на основании пункта 2 части 1 статьи 27 закона 123-ФЗ). Таким образом, невозможность рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя по существу в связи с непредоставлением финансовой организацией сведений в ответ на запрос финансового уполномоченного существенно нарушает права потребителей финансовых услуг", - считают в службе.

С 1 января 2021 года в случае прекращения рассмотрения спора из-за молчания финорганизации в ответ на запрос службы к компании применяется "штрафной" повышающий коэффициент по оплате участия юрлица-нарушителя в споре. Действующая ставка, которая начисляется финорганизации при проигрыше спора, умножается на коэффициент 15. Это происходит "в случае непредоставления потребителем документов, разъяснений, сведений в соответствии с законом, при одновременном непредоставлении финансовой организацией ответа на запрос финансового уполномоченного, если это влечет невозможность рассмотрения обращения потребителя по существу", сообщил представитель службы.

"Коэффициент 15 применяется для конкретного решения, по которому не добились документов. Так, например, в отношении страховщиков их базовая ставка 30 тысяч рублей умножается на 15, оплата составляет 450 тысяч рублей, в отношении банков базовая ставка 18,6 тысячи рублей умножается на 15 - оплата составляет 279 тысяч рублей. Взносы за рассмотрение обращений финансовые организации уплачивают по итогам квартала, там и учитываются повышенные взносы за эти обращения", - объяснили в службе финуполномоченного.

При этом потребитель, не получивший решения по спору из-за нехватки информации, после прекращения рассмотрения может написать повторно заявление финуполномоченному в надежде на поступление недостающих данных от финансовой компании, необходимых для рассмотрения спора по существу.

В III квартале 2022 года под увеличение ставки оплаты за рассмотрение спора с коэффициентом 15 попали девять банков: Райффайзенбанк, Фольксваген банк Рус, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, КБ "УБРиР", Тинькофф банк, банк "Раунд" и банк "БЖФ".

Кроме того, в список нарушителей-страховщиков, к которым применялся повышающий коэффициент, за этот же период вошли: АО "ОСК", АО СК "Чулпан", ПАО "Группа Ренессанс страхование" и ООО "Абсолют страхование".

Также в этот список попали ООО МФК "ЭйрЛоанс" и КПК "ИНЕТИНВЕСТ". Результаты применения повышающего коэффициента при расчете оплаты финорганизаций за рассмотрение споров финуполномоченными за IV квартал пока не публиковались службой.