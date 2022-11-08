Депутаты предложат Генпрокуратуре признать "Гринпис" нежелательной в РФ организацией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты обратятся в Генпрокуратуру с просьбой признать "Гринпис" нежелательной в России организацией, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", - написал Якубовский в своем телеграм-канале во вторник.

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