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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Депутаты предложат Генпрокуратуре признать "Гринпис" нежелательной в РФ организацией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты обратятся в Генпрокуратуру с просьбой признать "Гринпис" нежелательной в России организацией, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", - написал Якубовский в своем телеграм-канале во вторник.

Greenpeace - международная некоммерческая природоохранная организация. Ее офисы работают в 55 странах.

Генпрокуратура Гринпис Александр Якубовский
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