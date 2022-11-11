Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - сообщило в пятницу надзорное ведомство.

Российские прокуроры считают, что деятельность центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования, заявили в Генпрокуратуре.

Центр Вудро Вильсона учрежден Конгрессом США в 1968 году.

Как сообщается на сайте организации, центр является "политическим форумом для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога для информирования политического сообщества о действенных идеях".