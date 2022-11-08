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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Более сорока человек привезли к следователям для процессуальных действий в рамках дела об обмане клиентов в барах Петербурга, сообщают во вторник в региональном главке МВД.

Ранее во вторник сообщалось о 50 обысках по адресам проживания предполагаемых преступников, в барах на улице Рубинштейна и местах подпольного производства алкоголя - в гаражах Калининского района города.

"Сотрудники полиции изъяли 4,5 млн рублей, $700, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты", - сообщают в главке.

Кроме того, в Калининском районе изъято около 600 литров контрафактного алкоголя, а также специальные отдушки и эссенции. Несколько канистр с готовой продукцией забрали из баров на улице Рубинштейна.

По информации Главного следственного управления СКР по Петербургу, в городе расследуется дело по ч.4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), в одно производство с которым соединено еще девять дел.

По версии следствия, в барах на улице Рубинштейна женщины, входящие в состав организованной преступной группы, знакомились в нетрезвыми мужчинами и предлагали выпить. В конце вечера сотрудники заведений - их соучастники - предоставляли клиентам многократно завышенный счет или один и тот же счет для повторной оплаты.

В МВД сообщали, что в полицию на данный момент поступили заявления от 11 мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали аферистам в совокупности более 10,5 млн рублей. По оценке уголовного розыска, потерпевших "значительно больше".

Санкт-Петербург МВД России
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