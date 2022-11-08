Что произошло за день: вторник, 8 ноября

Программа материнского капитала продлена до 2026 года, Дума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы, обыски прошли в петербургских барах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года. Президент РФ также заявил о необходимости поддержать семьи, в которых родители хотят выйти на работу и освоить новую хорошо оплачиваемую профессию. По его словам, с 2023 года в России будет выплачиваться единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что размер выплаты в среднем составит 13 900 рублей.

- Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО. Министр обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина.

- Минобороны заявило, что 195 тысяч рублей будут минимальной суммой довольствия для мобилизованных. По словам представителя финансового блока министерства Сергея Микищенко, в частности, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона - около 243 тысяч рублей.

- Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы. Проект закона (160605-8) был внесен депутатом от "Единой России" Артемом Кирьяновым и принят Думой 15 июля в первом чтении.

- Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах. По версии следствия, в барах на улице Рубинштейна женщины знакомились с нетрезвыми мужчинами и предлагали выпить, а их соучастники предоставляли клиентам многократно завышенный счет. Также изъято около 600 литров контрафактного алкоголя.

- Число жертв стрельбы в ижевской школе 26 сентября выросло до 18: в федеральном центре НИИ им. Вишневского в Москве умерла 67-летняя женщина.

- "Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN в России. Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года, уже оплаченный продукт будет работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки. Бесплатная версия VPN будет доступна до 15 ноября.