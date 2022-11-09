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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

ФАС решила дерегулировать тарифы для топливной заправки в "Пулково"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует отменить регулирование тарифов топливно-заправочных компаний (ТЗК) в петербургском аэропорту "Пулково".

"(Приказываю - ИФ) изменить государственное регулирование деятельности (не применять ценовое регулирование) на услуги субъектов естественных монополий по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива в аэропорту Санкт-Петербург ("Пулково") в отношении: ООО "РН-Аэро", АО "Аэрофьюэлз", АО "Совэкс"", - говорится в проекте соответствующего приказа на портале regulation.gov.ru.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Упомянутые в приказе компании должны будут принять внутренние акты, в которых обяжутся проводить единую ценовую политику в отношении потребителей услуг в "Пулково" и не допускать необоснованного отказа в заключение договора.

В июне 2021 года Минюст зарегистрировал приказ ФАС, по которому служба будет регулировать тарифы для всех крупных ТЗК, работающих в аэропортах. Чиновники объяснили, что эта мера усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованные тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.

ООО "РН-Аэро" является оператором авиазаправочного бизнеса ПАО "НК "Роснефть", реализует авиатопливо более чем в 40 аэропортах, говорится на сайте нефтяной компании.

АО "Аэрофьюэлз" владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах.

АО "Совэкс", по данным отчетности за 2021 год, в равных долях владели АО "Газпромнефть-Аэро" и ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро".

"Пулково" - один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

ФАС Пулково Петербург Рн-Аэро Совэкс Аэрофьюэлз Газпромнефть-Аэро ЛУКОЙЛ-Аэро Роснефть
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