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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Основах госполитики указано, что недружественные страны угрожают традиционным ценностям РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Действия США и других недружественных стран, транснациональных корпораций и НКО, среди прочего, представляют угрозу традиционным ценностям России, говорится в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе, утвержденном в среду указом президента РФ.

В самом документе подчеркивается, что Основы "являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ". Основы конкретизируют отдельные положения стратегии нацбезопасности России, доктрины информационной безопасности, стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и еще ряда документов, в том числе указа президента "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

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Как отмечается в Основах, "традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".

Согласно документу, традиционные ценности "укрепляют гражданское единство и находят свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России".

К традиционным ценностям отнесены "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России".

В Основах подчеркивается, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии (...) оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. "Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в доктрине.

Россия США
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