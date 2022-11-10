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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что на родину из плена вернулись 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

По его словам, всем им предстоит медицинское обследование и реабилитация.

Из его сообщения следует, что власти ЛНР продолжают работу по освобождению своих военнослужащих из плена.

3 ноября Минобороны России сообщило, что по итогам переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Для лечения и реабилитации их доставили в Москву. До этого врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что стороны договорились об обмене по схеме 107 на 107.

Хроника 24 февраля – 10 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Украина Минобороны ДНР
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