Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что на родину из плена вернулись 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

По его словам, всем им предстоит медицинское обследование и реабилитация.

Из его сообщения следует, что власти ЛНР продолжают работу по освобождению своих военнослужащих из плена.

3 ноября Минобороны России сообщило, что по итогам переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Для лечения и реабилитации их доставили в Москву. До этого врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что стороны договорились об обмене по схеме 107 на 107.