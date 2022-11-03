Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 107 российских военных.

"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ в четверг,

Там отметили, что освобожденных доставят самолетами ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в ведомстве.

Ранее о планируемом на четверг обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107 сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.