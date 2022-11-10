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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС в соответствие с реальными потребностями

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Координационному совету при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе специальной военной операции.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания с членами Координационного совета, прошедшего 2 ноября.

Кроме того, согласно перечню, к середине ноября должно быть завершено определение целевого задания по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе СВО.

Также, согласно документу, для повышения качества продукции, направляемой в войска, должен быть сформирован специальный механизм, "обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств".

Владимир Путин
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