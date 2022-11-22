Целевые задания по обеспечению войск утверждены и приняты к исполнению

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Целевые задания для Координационного совета при правительстве сформированы, утверждены и приняты к исполнению, всем ведомствам нужно следить за актуальностью производственных планов и вовремя их уточнять, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов.

"Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков, - продолжил премьер. - Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства".

Мишустин подчеркнул, что "всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять, корректировать с учетом поступающих заявок".

Он подчеркнул, что "крайне важно контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий". Мишустин также обратил внимание, что "координационный совет не подменяет деятельность исполнительных органов власти, а оптимизирует их взаимодействие по конкретным направлениям, координируя взаимосвязь вооруженных сил с производственным сектором".

Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей армии был создан в октябре.