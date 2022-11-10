Производителю армейской обуви предложили разместить заказ на простаивающей фабрике OR Group

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области предложили компании "Фарадей" разместить на приостановившей деятельность обувной фабрике S-Tep (Бердск, актив OR Group) часть заказов. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров журналистам в четверг.

"Мы обратились на фабрику "Фарадей", это производство специальной обуви – охотничьей, трекинговой, военной в том числе. Они нам дали ответ такого рода: мы готовы (. . .) сотрудников привлечь на свое производство, но нам (региону - ИФ) это не очень выгодно, потому что мы хотели перезапустить производство именно здесь, чтобы они здесь разместили свои заказы, а мы, обладая потенциалом технологическим и человеческим, все это сделали бы", - сказал Гончаров.

"Сейчас мы находимся в стадии переговоров (с "Фарадеем" - ИФ) (. . .) Мы ждем, прежде всего, заказов – от Минобороны, Минпромторга и так далее. Нас бы, наверное, устроило, как в случае с "Фарадеем", чтобы какая-то организация была бы "головой" в исполнении какого-то заказа, а наша фабрика была бы там на субподряде", - уточнил министр.

Он отметил, что руководство обувной фабрики S-Tep заявляет о готовности быстро запустить производство в случае необходимости.

Компания "Фарадей" работает на обувном рынке России 18 лет и специализируется на производстве обуви для силовых структур РФ. Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что компания, крупная промплощадка которой расположена в Рассказово Тамбовской области, в 2021 году инвестировала 380 млн рублей в расширение производства.

Как сообщалось, в настоящее время деятельность фабрики S-Tep, выпускавшей, в том числе, берцы и трекинговую обувь, приостановлена, значительная часть персонала трудоустроена на другие предприятия.

Правительство Новосибирской области начало поиск инвестора для фабрики S-Tep в августе текущего года.

В середине октября ООО "ЧОП "Брест плюс" инициировало банкротство ООО "Фабрика С-Теп" в связи с долгом в 837 тыс. рублей. О вступлении в дело о банкротстве фабрики ходатайствовали, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк с указанными суммами задолженности в размере 4,7 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. Заседание назначено на 24 ноября.

Аналогичные суммы задолженности перед банками указаны в заявлениях о вступлении в дело о банкротстве микрокредитной компании OR Group – ООО "Арифметика", инициированное предпринимателем Юлией Зозулей. Заседание назначено на 28 ноября.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, в мае ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным договора поручительства от марта 2019 года, заключенного между ООО "Фабрика С-Теп" и Сбербанком. Заявление было передано по подсудности в Арбитражный суд Новосибирской области, заседание назначено на 22 ноября.

В августе Арбитражный суд Москвы принял заявление от ООО "ОР" о признании недействительным договора поручительства от марта 2021 года, заключенного между ООО "Фабрика С-Теп" и ВТБ. Следующее заседание назначено на 29 ноября.

Фабрика S-Tep работала на рынке с 2000 года. Группа приобрела фабрику в 2015 году у ее основателя – Ильи Тепера, тогда ее мощность составляла 500 тыс. пар обуви в год.

Ранее сообщалось, что в 2018 году OR Group планировала начать строительство новой обувной фабрики на территории опережающего социально-экономического развития Линево Новосибирской области. Планируемый объем инвестиций в проект составлял около 760 млн рублей. Позже группа неоднократно откладывала строительство фабрики, в последний раз начать строительство планировалось в 2021 году, однако, на данный момент работы так и не начались.

Также в суды поступили заявления о признании несостоятельным (банкротом) основателя OR Group Антона Титова, и компаний группы: ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group), ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров).

OR Group (прежнее название – "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.