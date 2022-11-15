OR Group 26 декабря проведет общее собрание держателей бондов всех выпусков

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) после объявления результатов предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), решило провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) по всем облигационным выпускам.

Планируемая дата проведения собрания - 26 декабря 2022. "До 9 декабря 2022 года компания собирается согласовать и направить в депозитарий все документы, необходимые для голосования, после чего будет опубликован существенный факт о проведении общего собрания владельцев облигаций", - сообщает эмитент.

Сейчас группа изучает, как лучше доводить до держателей облигаций информацию о проведении общего собрания, проводит переговоры с контрагентами и начинает подготовку документов для проведения ОСВО.

По результатам преОСВО, большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация - в последние три года ежемесячно по 2,8%.

За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ" высказалось 34% держателей бумаг. По оценкам OR Group, после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников собрания. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%.

В январе 2022 года OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако позже допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

Сейчас в обращении остаются 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей и не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы 8 исков о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01. На данный момент ООО "ОР" оспаривает это решение суда.

В Арбитражный суд Москвы поступили иски о признании структур OR Group банкротом от ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка.