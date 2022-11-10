Переход на отечественные IT-решения позволит ВТБ за 3 года сэкономить 30 млрд рублей

Костин и Греф на финансовом форуме обсудили последствия ухода иностранных вендоров с рынка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Переход на отечественные IT-решения в связи с уходом иностранных поставщиков позволит ВТБ сэкономить около 30 млрд рублей за три года, заявил на форууме Finopolis руководитель банка Андрей Костин.

На пленарном заседании форума глава Сбербанка Герман Греф признал, что уход с рынка иностранных вендоров снизит уровень конкуренции. "Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был", - заявил он.

По его мнению, получение каких-то активов относительно недорого для кого-то будет разовой прибылью, но долгосрочно экономика потеряет.

"Ничего хорошего, может быть, в уходе крупнейших компаний нет" - согласился с Грефом глава ВТБ.

"Но, кстати, это нам дает не только защиту политическую и сегодня бизнес-защиту, но это и экономия средств. Мы посчитали, что на горизонте трех лет это экономит нам примерно 30 млрд рублей, потому что мы будем сами эти продукты делать. И мы не платим те огромные деньги, которые с нас снимали постоянно иностранные компании", - добавил Костин.

За последние три года зависимость банка от зарубежных поставщиков снизилась почти в два раза. "Если в 2019 году 90% у нас была зависимость по всем ключевым категориям IT от иностранных технологий и продуктов, то сегодня это уже меньше половины", - отметил глава ВТБ.

По его словам, к концу 2024 года банк планирует самостоятельно развивать решения, связанные с критической инфраструктурой.