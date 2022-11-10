В Сбере сообщили, что один мошеннический колл-центр совершает 5000 звонков в сутки

Всего таких центров около 9500

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам совместного анализа с крупнейшими телеком-компаниями зафиксировал 1,5 млрд мошеннических телефонных звонков с начала 2022 года и подсчитал, что в среднем один такой колл-центр совершает около 5000 звонков в сутки, сообщил зампредправления банка Станислав Кузнецов.

"Мы делаем анализ вместе с нашими коллегами из крупнейших телекомов, который завершился буквально вчера вечером. Анализ реального количества телефонных звонков, которые были сделаны в 2022 году с начала года. Вообще, сколько российских граждан получали телефонные звонки в этом году. Мы зафиксировали колоссальную цифру, цифра равна 1,5 млрд звонков на сегодняшний день. Это означает, что не менее пяти миллионов граждан ежедневно получают телефонные звонки кибер-мошенников и телефонных мошенников", - сказал он журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Наш анализ показывает, что если в среднем один мошеннический колл-центр совершает около пяти тысяч телефонных звонков в сутки, то общее количество колл-центров, которые работают против российских граждан, составляет на сегодня примерно чуть больше 950 штук", - добавил он.

По прежним оценкам банка, количество колл-центров составляло чуть более тысячи штук. Новые расчеты в целом подтвердили выводы, которые делались в начале года, отметил Кузнецов.

С начала 2022 года банк также фиксирует трехкратный рост активности мошенников в мессенджерах. "Ранее в целом мы фиксировали телефонные звонки только, что называется, "по обычной связи". А вот в этом году мы фиксируем новый тренд, связанный с тем, что телефонные мошенники начали использовать мессенджеры для совершения телефонных звонков. Ранее эта было фактически близка цифра к нулю. В этом году происходит "перегруппировка", с начала года увеличение количества таких звонков составляет - в три раза", - добавил Кузнецов.