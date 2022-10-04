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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Законопроект о борьбе с хищениями с банковских карт прошел II чтение

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 160028-8, в котором прописан механизм взаимодействия Банка России и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.

Правительство внесло этот документ в палату в июле и 15 июля был принят в первом чтении.

Сейчас информация о случаях или попытках перевода денег со счета без согласия клиента (в том числе сведения о соответствующих счетах и вкладах) предоставляется операторами платежных систем в Банк России. При этом по общему правилу они не вправе сообщать эту информацию третьим лицам.

Рассматриваемый законопроект предлагает наделить ЦБ полномочиями предоставлять данную информацию без согласия клиента МВД. Для этого также вносятся изменения в закон о национальной платежной системе. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений будут закреплены в соглашении, которое заключат МВД и ЦБ.

Ранее ЦБ пояснял, что после принятия законопроекта МВД будет подключено к автоматизированной системе ФинЦЕРТ - центра мониторинга и реагирования ЦБ на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

Закон вступит в силу через год после опубликования.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов в первом квартале 2022 года выросло до 258 тысяч случаев, это на 7,8% больше, чем в январе-марте 2021 года, их объем увеличился на 12,8% - до 3,3 млрд рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 процентный пункт - до 6,2%. Доля социальной инженерии в таких кражах снизилась практически на 4 п.п. - до 52,5%.

МВД Банк России ФинЦЕРТ
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