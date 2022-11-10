Грузооборот морских портов РФ за 10 месяцев сократился на 0,1%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2022 года практически остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сократившись в пределах статистической погрешности на 0,1%, до 694,546 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом перевалка сухих грузов сократилась на 4% (до 332,8 млн тонн), наливных - выросла на 3,7% (до 361,7 млн тонн).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 4,1%, до 81,9 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 24,3 млн тонн (-1%), наливных - 57,6 млн тонн (+6,4%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 203,6 млн тонн (-2,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 79,7 млн тонн (-18,8%), наливных - 123,9 млн тонн (+12,5%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна подрос на символические 0,2%, до 214,3 млн тонн, отмечает агентство. Из них объем перевалки сухих грузов составил 97,3 млн тонн (+2%), наливных грузов - 117 млн тонн (-1,3%).

В значительном минусе оказалась перевалка в морских портах Каспийского бассейна. Грузооборот там сократился на 20,1% до 4,7 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов на Каспии составил 2,4 млн тонн (+16,7%), наливных грузов - 2,3 млн тонн (-40,2%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,7%, до 190 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 129,1 млн тонн (+2,1%), наливных - 60,9 млн тонн (-2,1%).